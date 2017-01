Auto fängt in Garage Feuer

Am Samstagnachmittag ist in einem Gebäudekomplex in Koblach ein Brand ausgebrochen. Zunächst fing ein Fahrzeug in einer Garage Feuer - wenig später brannte es erneut. Eine Frau erlitt eine Rauchgasverletzung.

Gegen 15.20 Uhr ging das in der Garage geparkte Auto in Flammen auf. Laut Polizeiangaben dürfte sich die Autobatterie beim Ladevorgang entzündet haben. Das Feuer griff auf die Garage über. Den Feuerwehren Koblach und Götzis gelang es rasch, den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein weiteres Ausbreiten zu verhindern. Schwierigkeiten bereitete einzig die Wasserversorgung im Koblacher Betriebsgebiet.

Gegen 17.00 Uhr entzündeten sich Dämmmaterialen zwischen der Garage und dem Autogeschäft, es kam noch einmal zu einer Brandentwicklung. Die Feuerwehr machte sich mit Wärmebildkameras auf die Suche nach weiteren Glutnestern. Mittlerweile ist das Feuer unter Kontrolle.

Frau erlitt Rauchgasvergiftung

Das Auto brannte aus, die Garage wurde beschädigt. Auch bei einem angrenzenden Autogeschäft entstanden Schäden, das Restaurant wurde verraucht. Eine 41-jährige Angestellte des Restaurants betrat das Gebäude trotz Warnungen der Feuerwehr nochmals - sie erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.

Der Rauch war auch auf der angrenzenden Rheintalautobahn A14 zu sehen, mehrere Autofahrer verlangsamten ihre Fahrt. Das führte dazu, dass die Polizei die Autobahn kurzfristig absichern musste. Die Feuerwehr Koblach war mit vier Fahrzeugen und 35 Personen im Einsatz. Sie wurde von der Feuerwehr Götzis mit fünf Fahrzeugen und 45 Personen unterstützt.