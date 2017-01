Kletterer von Eiszapfen getroffen - tot

Ein Eiskletterer ist am Samstagvormittag in Brand von einem großen Eiszapfen getroffen worden. Er stürzte etwa fünf Meter in ein Sicherungsseil. Der 54-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Mann kletterte gegen 10.00 Uhr am Samstagmorgen im Vorstieg zum Einstieg der Route „Die drei Eismänner“. Dabei wurde er von einem 29-jährigen Begleiter vom Boden aus gesichert. Nach etwa 30 Metern löste sich ein knapp 15 Meter langer Eiszapfen und traf den Mann. Er stürzte ins Sicherungsseil und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Maurice Shourot

Der 54-Jährige wurde vom Team des Rettungshubschraubers „Robin I“ geborgen - der Notarzt konnte aber nur noch den Tod feststellen. Sein Begleiter blieb unverletzt. Im Einsatz waren die Bergrettung Brand mit zwölf Mann, die Alpinpolizei Bludenz sowie die Hubschrauber „Robin I“ und „Libelle“.