46-Jähriger ersticht Ehefrau - Kinder alarmieren Polizei

In der Gemeinde Mäder in Vorarlberg hat sich am Samstag ein tödliches Ehe-Drama ereignet: Ein 46-Jähriger erstach seine Frau nach einem Streit. Die Kinder alarmierten die Einsatzkräfte.

Laut Angaben der Polizei hatte das Ehepaar schon lange mit Problemen zu kämpfen. Immer wieder gab es Streit. So auch in der Nacht auf Samstag: Nach einer Auseinandersetzung ging der 46-jährige Ehemann ins Schlafzimmer im ersten Stock des gemeinsamen Hauses und stach dort mit einem Küchenmesser nmehrfach auf seine im Bett liegende Gattin ein.

Die 40-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen. Anschließend ging der Mann ins Erdgeschoss. Dort konnte ihn die von den im Haus anwesenden Kindern verständigte Polizei festnehmen. Über das Motiv des Mannes gibt es derzeit noch keine Informationen. Laut Angaben des Landeskriminalamtes ist der Beschuldigte aber größtenteils geständig.