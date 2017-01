Zumtobel baut Leuchtenwerk in Serbien

Der börsennotierte Vorarlberger Leuchtenkonzern Zumtobel erweitert sein internationales Fabriksnetz um ein Werk in Serbien. Die Errichtung in der Stadt Nis werde im Endausbau bis zu 30 Mio. Euro kosten, teilte das Unternehmen mit.

Die Errichtung des neuen Leuchtenwerkes werde sich über zweieinhalb Geschäftsjahre erstrecken. Der Produktionsstart ist für das Geschäftsjahr 2018/19 geplant. Der entsprechende Beschluss wurde in der Aufsichtsratssitzung am Freitag gefällt.

Osteuropa als Wachstumsmarkt

Der Standort in Südserbien bietet laut Zumtobel die Möglichkeit, die Kernmärkte in Europa in einem von hohem Preisdruck geprägten Marktumfeld „zu optimalen Kosten zu bedienen“. Osteuropa sei ein dynamischer Wachstumsmarkt. Vergangenen Sommer hatte das Unternehmen ein regionales Projektzentrum in der serbischen Hauptstadt Belgrad eröffnet.

Die Fertigung in Serbien soll den Angaben zufolge bestehende Werke ergänzen und „in erster Line das zusätzlich geplante Volumen auffangen“. Die Zumtobel Group hat bereits Produktionseinheiten in Österreich, Deutschland, England und Frankreich. Weiters betreibt der Konzern je ein Werk in den USA, in Australien, Neuseeland und China.