Flüchtiger nach mehr als 13 Jahren geschnappt

Einen nicht alltäglichen Fahndungserfolg hat das Landeskriminalamt am Freitag verbuchen können. Nach mehr als 13 Jahren konnte ein nach der Verurteilung untergetauchter Mann ausgeforscht und verhaftet werden.

Im Jahre 2003 wurde ein portugiesischer Staatsangehöriger vom Landesgericht Feldkirch wegen Suchtmitteldelikten rechtskräftig zu sieben Monaten Haft verurteilt. Allerdings tauchte er danach unter und trat die Freiheitsstrafe nie freiwillig an.

Nun konnte der 46-jährige Flüchtige von Beamten des Landeskriminalamtes an seiner Arbeitsstelle in einem Hotel in Zürs ausgeforscht, festgenommen und zum Strafantritt in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert werden.