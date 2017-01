Grüne: Rauch erneut zu Landessprecher gewählt

Im Kolpinghaus in Dornbirn fand am Freitagabend die Landesversammlung der Vorarlberger Grünen statt. Dabei wurde Johannes Rauch erneut zum Landessprecher der Partei gewählt.

Johannes Rauch erhielt 82 von 87 abgegebenen Stimmen. Das entspricht einem Anteil von 94,3 Prozent. Bei der Wahl im Jahr 214 hatte er noch 98,6 Prozent der Stimmen erhalten. Rauch sprach von einem großen Vertrauensvorschuss angesichts der speziellen Situation mit der Regierungsbeteiligung.

Seit 20 Jahren an der Spitze der Partei

Rauch steht seit zwei Jahrzehnten an der Spitze der Vorarlberger Grünen. Er selbst bezeichnete sich vor der Wahl als „Dauerläufer“: „Ich bin 1997 das erste Mal angetreten, damals in einer sehr schwierigen Situation für die Grünen. Dann hat sich das (die Funktion des Landessprechers, Anm.) so ergeben. Dass ich es 20 Jahre geblieben bin, hätte ich damals auch nicht gedacht.“

ORF

Mittlerweile gebe es in Vorarlberg 25 Gemeinden mit insgesamt 114 Grünen-Mandataren, so Rauch. Die Stärke der Partie komme aus der Gemeindeebene. Durch Entwicklungen wie den Brexit und die Wahl von US-Präsident Donald Trump stehen laut Rauch derzeit die Errungenschaften der Demokratie auf dem Spiel. In Vorarlberg liege sein Fokus unter anderem auf den Integrationsleistungen, wodurch Flüchtlinge zu Bürgern gemacht werden, betonte Rauch.

Rauch: Koalition kein Wunschkonzert

Auf die Arbeit mit dem Regierungspartner ÖVP angesprochen gab Rauch an, dass eine Koalition kein Wunschkonzert sei. In den eigenen Ressorts könne man einiges umsetzen, allerdings müsse man auch Kompromisse eingehen. Laut Rauch ist es das Ziel der Grünen, nach den Landtagswahlen 2019 in eine zweite Legislaturperiode zu gehen. Allgemein gehe darum, das, was in den vergangenen 20 Jahren erkämpft worden sei, zu sichern. Sein persönlicher Zeitplan gehe bis zu den Gemeindewahlen im Jahr 2020.

Katharina Wiesflecker wurde als stellvertretende Landessprecherin bestätigt. Sie zeigte sich zudem erfreut, dass neue Personen in den Vorstand gerückt sind. „Wir haben in der Partei eine Art Nachwuchsprogramm. 2016 haben sieben Personen an dem Lehrgang teilgenommen - vier Frauen und drei Männer. Und fünf davon haben heute für den Landesvorstand kandidiert. Ich finde das sehr erfolgreich.“