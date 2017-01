Huber Holding auf Expansionskurs

Die Huber Holding AG mit Sitz in Götzis will weiter expandieren. Bis zum Jahr 2021 soll der Umsatz um 50 Prozent zulegen, vor allem im Ausland soll mehr Geschäft gemacht werden. Dazu soll auch die Online-Präsenz ausgebaut werden.

Für das heurige Jahr peilt das Unternehmen ein Umsatzwachstum in Höhe von zehn Prozent an. Bis 2021 lautet das Ziel sogar eine Steigerung um 50 Prozent. Dabei will sich Huber besonders auf das Auslandsgeschäft konzentrieren. Schon jetzt werden nach Unternehmensangaben zwei Drittel des Umsatzes außerhalb Österreichs gemacht.

Im Vorjahr seien rund fünf Millionen Euro investiert worden, heuer sollen es bis zu sieben Millionen Euro sein, so Martin Zieger, Chef der Huber Holding. Geld davon fließt in den Relaunch der Marke Huber Bodywear, die schon „sehr verstaubt“ sei. Ein Drittel des Umsatzes macht die Marke „Hanro“ aus, deren Produkte zur Gänze selbst hergestellt werden.

Hälfte der Produkte wird selbst hergestellt

Die Hälfte der gesamten Produkte, dazu gehören noch Skiny und HOM, wird von der Gruppe selbst hergestellt. Im Vorarlberger Werk produzieren 200 Mitarbeiter Stoffe, zwei Drittel davon für den eigenen Gebrauch. Genäht werde in Portugal oder Bulgarien, wo Arbeit um einiges billiger ist, so Zieger.

Derzeit beschäftigt die Gruppe 1.350 Mitarbeiter, die Hälfte davon in Österreich. Im Vorjahr wurden 40 Mitarbeiter neu eingestellt, heuer sollen es noch mehr werden. Im Jahr 2015 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 131,5 Millionen Euro, für 2016 nannte Zieger keine Zahlen. Man sei aber in allen Bereichen gewachsen.

Link: