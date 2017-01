Mordversuch: Sechs Verhaftungen nach Schüssen

Nach den Schüssen auf einen 40-Jährigen in Feldkirch im Oktober des Vorjahres hat die Polizei nun sechs Verdächtige festgenommen. Mehrere davon seien der Rockerähnlichen Gruppierung „Osmanen Germany“ zuzuordnen.

In der Nacht auf den 21. Oktober wurde in Feldkirch drei mal auf den 40-Jährigen geschossen. Er parkte kurz nach Mitternacht sein Auto im Bereich seiner Wohnung. Als er einen dunkel gekleideten Mann ansprach, was er hier zu suchen habe, gab dieser die Schüsse ab. Zum Glück verfehlten die Projektile den 40-Jährigen, der flüchten konnte - mehr dazu in Schüsse in Feldkirch: Täter und Motiv unbekannt.

Hausbewohner sollte überfallen werden

Wie die Landespolizeidirektion am Freitagmorgen in einer Presseaussendung mitteilte, konnten am 19. Jänner sechs Personen festgenommen werden. An den umfangreichen Ermittlungen waren 60 Beamte beteiligt, zahlreiche Wohnungen wurden durchsucht. Mehrere Personen seien der rockerähnlichen Gruppierung „Osmanen Germany“ zuzuorden.

Unter den sechs Verdächtigen sind drei Männer, die im Oktober einen Hausbewohner in Feldkirch überfallen wollten. Als dieser um Hilfe schrie, flüchteten die Männer. Auf der Flucht vom Tatort wurden sie vom oben erwähnten 40-Jährigen angesprochen, der zufällig gerade nach Hause kam. Ein Verdächtiger schoss drei Mal auf den Mann.

Den Verdächtigen werden Mordversuch, Raubversuch, Verbrechen nach dem Suchtmittelgesetz und nach dem Waffengesetz vorgeworfen. In einer Pressekonferenz um 11.00 Uhr wird die Polizei weitere Details bekannt geben.