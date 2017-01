Neue Lehrerausbildung: Uneinigkeit über Praxis

Seit Herbst gibt es die neue akademische Lehrerausbildung für den Primar- und Sekundarbereich. Durch die Kooperation von Universität und Hochschule soll die Ausbildungsqualität steigen. An der PH Vorarlberg spricht man von einer vielversprechenden Anfangsphase. Kritiker sehen zu wenig Praxis.

Lehrerausbildung neu Im Beitrag von Bruno Schratzer sehen Sie Peter Theurl (Institutsleiter PH Vorarlberg), Lehramtsstudenten, Gernot Brauchle (Rektor PH Vorarlberg) und Studentenvertreter Daniel Büchel.

Durch die Verlängerung der Studiendauer um zwei Jahre falle die Entscheidung für den Lehrerberuf viel bewusster, erklärt Peter Theurl, Institutsleiter an der Pädagogischen Hochschule (PH) Vorarlberg. Auch das selektive Aufnahmeverfahren stelle eine Hürde dar, durch die den Beruf nur Personen ergreifen könnten, die auch tatsächlich dafür geeignet seien.

15 bis 20 Prozent scheitern am Aufnahmeverfahren. Diese Qualitätsauslese solle auch unter dem zukünftigen Druck des Lehrermangels bestehen bleiben, sagt Theurl. Schließlich gehe es darum, die Besten für den Beruf zu begeistern. Das Verfahren zu verwässern wäre hier kontraproduktiv, sagt er.

Kritiker sehen zu wenig Praxis

Kritiker befürchten, dass durch den universitären Einfluss der wichtige pädagogisch-praxisorienterte Teil der Ausbildung zu kurz kommen könnte. Rektor Gernot Brauchle sieht hier keine Gefahr. die Lehrerausbildung müsse sich am Stand des Wissens ausrichten, daher sei die Wissenschaft ausschlaggebend. Die Praxis bleibe aber erhalten, sie werde in der neuen Ausbildung sogar erweitert.

Die Studentenvertretung sieht das etwas anders: Ihm fehle es im neuen Studium stark an Praxis, erklärt Studentenvertreter Daniel Büchel. Diese Ansicht teilt auch Lehrerausbildner Peter Fischer. Seiner Ansicht nach ist es zu spät, wenn ein erstes großes Tagespraktikum erst im fünften Semester stattfinde. Die Studierenden sollten möglichst früh den Alltag in den Schulen kennenlernen, sagt er. Es brauche Wissenschaft und Praxis, er habe aber den Verdacht, dass die Wissenschaft zu stark in den Vordergrund gerückt werde und die Praxis zu stark reduziert.