Ölz-Ansiedlung in Weiler: Einspruchsfrist endet

Die Frist für Einsprüche rund um die geplante und teils umstrittene Ansiedlung der Dornbirner Firma Ölz Meisterbäcker in der Gemeinde Weiler endet am Freitag, 27. Jänner. Um die 15 Stellungnahmen wurden nach Angabe der Gemeinde bereits abgegeben.

Rund 15 Stellungnahmen seien bisher abgegeben worden, so der Weiler Bürgermeister Dietmar Summer. Lediglich ein Drittel der Verfasser habe sich für das Projekt ausgesprochen. Ansonsten sei vor allem bezüglich der Umwidmung, aber auch aufgrund der befürchteten Verkehrs- und Geruchsbelastung Einspruch erhoben worden.

Raumplanungsabteilung beginnt Prüfung

In den nächsten Tagen beginne nun die Raumplanungsabteilung des Landes mit ihrer Prüfung, erklärt deren Leiter Raimund Fend. Der Raumplanungsbeirat wird dann eine Empfehlung aussprechen, anhand derer die Landesregierung entscheidet. Bei einem für das Projekt positiven Entschluss wird die Grünzonen-Verordnung geändert.

Fix ist dann aber trotzdem noch nichts: Das Prozedere beginnt quasi wieder von vorne. Die Gemeinde muss den Antrag für die Umwidmung stellen und die Raumplan-Abteilung beginnt laut Fend mit einer neuerlichen Prüfung.

Entscheidung dürfte noch einige Monate dauern

Der Weiler Bürgermeister rechnet damit, dass es noch einige Monate dauern wird, bis ein endgültiger Entschluss vorliegt, ob Ölz wie geplant ansiedeln kann oder eben nicht. Währenddessen werde aber nicht nur abgewartet, es würden bereits Vorkehrungen getroffen, dass bei einer positiven Entscheidung keine Zeit verloren gehe. Die strategische Umweltverträglichkeitsprüfung sei bereits beantragt worden, weiters werde bereits bezüglich der Infrastruktur geplant und geprüft.

45.000 Quadratmeter Fläche

In Weiler will Ölz Meisterbäcker auf 45.000 Quadratmetern eine Produktionshalle errichten. Derzeit ist diese Fläche noch Landesgrünzone, sie soll in ein Betriebsgebiet umgewandelt werden.

Im Tausch für die Umwidmung biete die Gemeinde an, einen Teil eines anderen, laut Summer landwirtschaftlich gleich wertvollen Grundstücks, in Landesgrünzone zu verwandeln. Das ist eine Möglichkeit im Raumplanungsgesetz, um den Ausverkauf der Landesgrünfläche zu verhindern - vorausgesetzt die Behörde urteilt gleich. Nach Angaben von Bürgermeister Summer wären die Kompensationsflächen sogar größer als 45.000 Quadratmeter.

