Alkoholisierter im Schnee fast erfroren

Einem aufmerksamen Passanten dürfte ein 22-jähriger Urlauber in Lech sein Leben verdanken. Dieser hörte in den frühen Morgenstunden Hilferufe. Die Polizei fand den Alkoholisierten bei minus 18 Grad im Schnee sitzend vor. Der Brite erlitt Erfrierungen an Händen und Beinen.

Am Donnerstag gegen 5.45 Uhr meldete ein Passant bei der Polizei, dass er auf der Langlaufloipe zwischen Lech und Zug Hilferufe gehört, aber niemanden gesehen habe.

Die alarmierte Polizei fand schließlich einen am Lechuferweg im Schnee sitzenden Mann. Der 22-jährige Brite war laut Polizei stark alkoholisiert und kaum ansprechbar. Bis zum Eintreffen des Rettungshubschraubers wurde der Mann mit Wärmedecken versorgt. Es herrschten Temperaturen von minus 18 Grad.

Der 22-Jährige wurde stark unterkühlt und mit Erfrierungen an Armen und Beinen ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.