Van der Bellen als Bundespräsident angelobt

Nach 202 Tagen hat Österreich seit 10.07 Uhr wieder einen Bundespräsidenten: Alexander Van der Bellen wurde angelobt. Grünen-Chef Johannes Rauch spricht von einem historischen Tag. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) meint, der Präsident könnte in Sachen Regierung bald gefragt sein.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen rief in seiner Antrittsrede dazu auf, sich für die Zuversicht zu entscheiden.

Als „Bundespräsident für alle“ rief Van der Bellen außerdem zur politischen Zusammenarbeit auf. Ganz unverblümt mahnte er die Spitzen der streitenden Koalitionsparteien, Politik sei Handwerk und müsse Ergebnisse liefern. Eindringlich warnte der Bundespräsident davor, sich von einfachen Antworten verführen zu lassen und so in Kleinstaaterei zu verfallen. Mehr zur Angelobung in Van der Bellen betont Zusammenhalt und Zuversicht.

Wallner: Lage sehr angespannt

Bei der Angelobung war auch der Vorarlberger Landeshauptmann Wallner dabei. In Bezug auf Van der Bellens Appell an die Regierung sagt Wallner, die Lage in der Regierung sei angespannt, man habe den Eindruck, dass die beiden großen Parteien sich nicht sehr vertrügen, und wenn sie sich nicht bald einigten, werde irgendwann der Bundespräsident gefragt sein. Er habe auch die Rede Van der Bellens so verstanden - dieser habe die Regierung aufgefordert, zu Taten zu schreiten und die Streitereien zu beenden.

Grüne gratulieren: „Historischer Tag“

Grünen-Landessprecher Johannes Rauch spricht anlässlich der Angelobung Van der Bellens von einem historischen Tag. Van der Bellen werde für Zusammenhalt, Menschlichkeit und Aufrechterhaltung der demokratischen Grundwerte eintreten. „Österreich schlägt den Weg der Vernunft und der Verlässlichkeit ein. Darauf bin ich stolz“, so Rauch. Besonders erfreulich sei Van der Bellens Wahlergebnis in Vorarlberg. Das zeige, dass "billiger Populismus und Hetze hier keinen Platz hätten“.

Neunter Präsident der Zweiten Republik

Van der Bellen wurde am Donnerstagvormittag in der Bundesversammlung - der gemeinsamen Sitzung von National- und Bundesrat - zum neunten Präsidenten der Zweiten Republik angelobt. Der 73-jährige Wirtschaftsprofessor und langjährige Bundessprecher der Grünen erreichte in Vorarlberg mit 62,5 Prozent das zweitbeste Länderergebnis hinter Wien. Bundesweit gaben ihm am 4. Dezember bei der Wiederholung der Stichwahl 53,8 Prozent der Wahlbeteiligten ihre Stimme.