Dorner Electronic hat Tief überwunden

Dorner Electronic scheint sein zwischenzeitliches Tief überwunden zu haben: Im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftete es einen Umsatz von mehr als elf Millionen Euro - ein Plus von rund fünf Prozent, berichtet die Wirtschaftspresseagentur.

Schon 2015 hatte das Umsatzplus rund fünf Prozent betragen. Die Auftragslage sei gut, weshalb das Bregenzerwälder Unternehmen mit Sitz in Egg auch im laufenden Jahr mit einem ähnlich großen Umsatzplus wie die vergangenen beiden Jahre rechne, so Geschäftsführer Michael Jäger. Grund für die positive Entwicklung sei eine Neuausrichtung der Firmenstrategie nach dem Motto „weniger ist mehr“.

Abschied vom aggressiven Wachstumskurs

Noch vor drei Jahren hatte das Unternehmen unter einer Konjunkturflaute zu leiden und musste Personal abbauen. Die damaligen Probleme verursachte laut Jäger vor allem der Wunsch nach einem allzu rasanten Wachstum: „Wir haben damals eine sehr aggressive Wachstumsstrategie gefahren.“ Jetzt habe man das Tempo ein wenig gedrosselt. Auch die Märkte hätten sich entwickelt. Für die Zukunft sei man deshalb zuversichtlich.

Derzeit erwirtschaftet das Vorarlberger Unternehmen den größten Teil seines Umsatzes - rund 60 Prozent - in Österreich, Deutschland und der Schweiz. In einem moderaten Tempo sollen mit innovativen und individuell an die Kunden angepassten Hard- und Softwarelösungen nun neue Märkte in Europa erschlossen werden.

Mitarbeiterstand soll aufgestockt werden

Parallel dazu soll auch der Mitarbeiterstand wieder aufgestockt werden. Als der Betrieb vor drei Jahren in Turbulenzen geriet, wurde der Personalstand von 120 auf 90 reduziert. Die Aufstockung ist laut Jäger aber gar nicht so leicht: Es sei schwierig, gut ausgebildete Fachkräfte mit Berufserfahrung zu rekrutieren. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt sei im Bereich der Fachkräfte noch sehr angespannt.

Ziel von Dorner Electronic sei eine Personalaufstockung von jährlich etwa fünf Mitarbeitern. Im Vordergrund steht laut Jäger aber die weitere Steigerung des Umsatzes. Das Unternehmen wurde im Jahr 1964 gegründet. Das Unternehmen spezialisiert sich auf Hardware- und Softwarelösungen für die Baustoffindustrie - insbesondere Transportbetonwerke und Mischwerke.