Erfolge bei Schlaganfall-Patienten

Die Spezialabteilung für akute Schlaganfall-Patienten in Feldkirch sieht große Erfolge in ihrer Arbeit. Die Überlebenschancen seien in den letzten Jahren gestiegen. Laut dem Leiter, Philipp Werner, werden pro Jahr bis zu 600 Patienten in der Schlaganfall-Abteilung behandelt.

38 Spezialabteilungen Insgesamt gibt es in Österreich 38 Spezial-Schlaganfall-Abteilungen.

Seit vier Jahren gibt es am Landeskrankenhaus Feldkirch eine Spezialabteilung für akute Schlaganfall-Patienten. Dort werden die Patienten rund um die Uhr überwacht. „Patienten, die auf der Spezialabteilungen behandelt werden, überleben besser und länger“, sagt Werner. Bei einem Schlaganfall zähle jede Minute. Eine Regel lautet: Eine Minute später behandeln, bedeute 1,5 Tage länger im Krankenhaus.

Laut Statistik erleiden in Vorarlberg täglich drei Personen einen Schlaganfall. Pro Jahr werden an die 1.000 Fälle gezählt. Etwas mehr als die Hälfte davon wird in Feldkirch behandelt. Derzeit gibt es in der so genannten Stroke-Unit vier Betten. In den nächsten Monaten soll die Abteilung aber sukzessive ausgebaut werden, sagt Werner.

Auch wenn die Behandlungen immer besser werden, die Zahl der Schlaganfälle steigt. Jeder vierte Mensch erleidet einmal im Leben einen Schlaganfall. Ein Drittel stirbt, die anderen zwei Drittel überleben, die einen davon mit kleinen Ausfallerscheinungen, andere werden zum Pflegefall.

Richtig handeln bei einem Schlaganfall

Die beste Spezialabteilung bringt nichts, wenn der Patient oder das Umfeld nicht richtig und vor allem nicht schnell genug reagieren, erklärt Werner. Mit den ersten Symptomen beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit - mehr dazu in Schlaganfall richtig erkennen (vorarlberg.ORF.at; 25.1.2017)

Link: