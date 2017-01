Mann stirbt bei Frontalkollision

Bei winterlichen Straßenverhältnissen ist Dienstagnacht ein 33-jähriger Mann in Stuben am Arlberg bei einer Frontalkollision ums Leben gekommen. Drei weitere Personen wurden verletzt.

Gegen 22.45 Uhr war ein 66-jähriger Autolenker aus Deutschland mit drei weiteren Personen auf der Arlbergpassstraße in Richtung Tirol unterwegs. Auf Höhe Alpe Rauz kam der Mann auf der verschneiten Straße ins Schleudern und prallte in das entgegenkommende Fahrzeug des 33-Jährigen, der aus Bosnien stammt und derzeit in Lech wohnt.

Mann starb noch an der Unfallstelle

Ein 33-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Er konnte zwar von der Feuerwehr befreit werden, starb aber noch an der Unfallstelle. Drei Personen im anderen Auto wurden mit Verletzungen ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Die Strecke über den Arlbergpass war für knapp zwei Stunden gesperrt.