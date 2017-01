Hilti weiter auf Wachstumskurs

Der Liechtensteiner Baugerätekonzern Hilti konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr die Verkäufe erneut steigern. In Nordamerika und Europa zog die Nachfrage merklich an. In Thüringen beschäftigt Hilti knapp 500 Mitarbeiter.

2016 erhöhte sich der Umsatz von Hilti gegenüber dem Vorjahr um 5,7 Prozent auf rund 4,3 Milliarden Euro. Bereinigt um den Effekt durch den Verkauf des amerikanischen Solarunternehmens Unirac nahm der Umsatz sogar um 7,1 Prozent zu.

Zuwächse in Nordamerika und Europa

Dieser erneute Umsatzsprung erreichte Hilti vor allem dank dem guten Abschneiden in den zwei größten Märkten Nordamerika und Europa. Gut schnitt Hilti auch im asiatischen Markt ab. Einen leichten Rückgang er Umsätze gab es dagegen in Lateinamerika.

Zur positiven Geschäftsentwicklung bei Hilti hat auch das Werk in Thüringen beigetragen. Dort sind 490 Mitarbeiter beschäftigt, darunter 70 Lehrlinge. Weltweit beschäftigt Hilti 24.000 Mitarbeiter. Den detaillierten Jahresabschluss 2016 publiziert der Liechtensteiner Konzern im März.