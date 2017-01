Getzner für „Wirtschafts-Oskar“ nominiert

Das Vorarlberger Unternehmen Getzner Werkstoffe ist in Los Angeles erneut für den USA-Biz-Award nominiert. Bereits 2015 wurde Getzner mit dem sogenannten „Wirtschafts-Oskar“ ausgezeichnet.

Die Auszeichnung wird heuer zum siebten Mal vom österreichischen Außenwirtschafts-Center in Los Angeles für herausragende Leistungen österreichischer Unternehmen am hart umkämpften US-Markt vergeben. Bislang haben vier Vorarlberger Unternehmen die Auszeichnung erhalten.

Einführung von Werkstoff Sylodyn

Getzner ist in diesem Jahr in der Kategorie „Trendsetter“ für die Einführung von Sylodyn auf dem amerikanischen Markt nominiert. Sylodyn dient als Werkstoff für Dichtungen im Elektronik-, Optik- und Automotivbereich. Es erlaube eine höhere Gestaltungsfreiheit und Heliumabdichtung, so das Außenwirtschafts-Center. Insgesamt sind 14 österreichische Unternehmen für den USA-Biz-Award nominiert.

