Rauch möchte erneut Parteichef werden

Grünen-Sprecher Johannes Rauch will erneut Landesparteichef werden. Er wird sich am Freitag auf der Landesversammlung der Grünen neuerlich der Wahl stellen.

Rauch ist seit gut zwei Jahren Mitglied der Landesregierung. Sprecher der Grünen ist er schon seit 20 Jahren - und damit der mit Abstand am längsten amtierende Vorarlberger Landesparteichef. Trotzdem lässt Rauch im ORF-Radio Vorarlberg-Interview keine Politikmüdigkeit erkennen und möchte am Freitag als Parteichef bestätigt werden. Als einen Grund nennt Rauch, dass er seine Partei in eine zweite schwarz-grüne Regierungsperiode führen möchte. In nur einer Periode sei nicht alles umsetzbar, was er sich vorgenommen habe.

Wunsch: Bis 2024 in der Regierung

Rauch möchte auch 2019 bei der Landtagswahl nochmal antreten, er würde also gerne bis 2024 in der Landesregierung bleiben. Als Parteichef will er allerding nicht so lange ausharren, sondern nur bis zum Ende der nächsten Funktionsperiode, die im Frühjahr 2020 endet. Dann sei der Zyklus der jetzt anstehenden Wahlen inklusive der Gemeindewahlen 2020 „abgearbeitet“, und dann sei er der Ansicht, dass jemand Jüngerer das Ruder übernehmen sollte.