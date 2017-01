77-Jährige auf Piste angefahren: Zweimal Fahrerflucht

Eine 77 Jahre alte Skifahrerin ist am Montag in Lech von einer Snowboarderin und einem Skifahrer angefahren und verletzt worden. Beide Unfallverursacher begingen Fahrerflucht. Bei einem Unfall an derselben Stelle fast zur selben Zeit wurde ebenfalls Fahrerflucht begangen.

Nach Angaben der Polizei wurde die Frau gegen 12.30 Uhr auf der roten Piste Nr. 165 in Lech bei der Madloch-Schleuse von hinten von einer unbekannten Snowboarderin angefahren. Die 77-Jährige stürzte und wurde auch noch von einem nachkommenden Skifahrer erfasst.

Die Snowboarderin und der Skifahrer setzten beide die Fahrt fort, ohne ihre Daten bekanntzugeben oder der Frau zu helfen, die sich durch die Kollisionen an der Hand verletzte. Die beiden Unfallverursacher sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Lech, Tel. 059133 8105, in Verbindung zu setzen.

Weiterer Unfall in Madloch-Schleuse

Ebenfalls in der Madloch-Schleuse (Piste 165) ist kurz zuvor, gegen 12.10 Uhr, eine 57-jährige Skifahrerin mit einem bisher unbekannten Skifahrer kollidiert. Die Frau zog sich dabei Verletzungen am Knie zu. Auch dieser Skifahrer fuhr weiter, ohne seine Daten bekanntzugeben - auch hier werden Zeugen gesucht.