Flüchtlingsunterkunft wird zum Archiv

In Bludenz sollen ab Herbst zahlreiche Schätze des Landes gelagert werden. Die Studiensammlung soll in einer adapierten Lagerhalle untergebracht werden, die eigentlich für Flüchtlinge gedacht war.

Die Sammlung des Landes ist vielfältig: Bilder, Zeichnungen, Gemälde, typische Vorarlberger Handwerksstücke und Ausstellungsstücke aus dem vorarlberg werden gelagert, sagt der Direktor der KUGES, Werner Döring. Alle zehn Jahre werden zusätzlich 2.000 Quadratmeter Lagerfläche gebraucht. Das Archiv in Bregenz sei bereits übervoll, so Döring.

Halle muss umgebaut werden

In der Klarenbrunnstraße in Bludenz sei nun eine Halle mit 1.700 Quadratmetern gefunden worden, die sich als Archiv eigne. Nun müssen die Räumlichkeiten vor allem sicherheitstechnisch, lagertechnisch und haustechnisch adaptiert werden. Wichtig sei vor allem die gleichbleibende Temperatur in der Halle. Bis Ende Februar soll feststehen, was investiert werden muss. Döring rechnet damit, dass die ersten Gegenstände im Herbst übersiedelt werden können.

Die Halle wurde bereits zu einer Flüchtlingsunterkunft umgebaut, die Unterkunft wurde dann aber nicht gebraucht.