Scheyer mit nächstem Top-Ergebnis

Im Ski-Weltcup hat Christine Scheyer am Sonntag für das nächste Top-Ergebnis gesorgt. Sie fuhr im Super-G von Garmisch auf Platz 13. Auch Christian Hirschbühl war auf dem besten Weg zu einem Spitzen-Resultat beim Slalom in Kitzbühel, fiel in der Entscheidung aber aus.

Beim Damen-Super-G von Garmisch-Partenkirchen lag Scheyer 1,88 Sekunden hinter Siegerin Lara Gut aus der Schweiz - mehr dazu in Venier nur von Gut geschlagen (sport.ORF.at). Scheyer ist somit in allen drei Super-G-Bewerben dieser Saison unter die besten 15 gefahren.

GEPA pictures/ Mario Kneisl

Aus in der Damen-Abfahrt

Am Samstag lief es für Scheyer nicht so gut. Die Götznerin schied bei der Damen-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen aus. Gewonnen hat die US-Amerikanerin Lindsey Vonn - mehr dazu in Erster Sieg nach Comeback (sport.ORF.at).

Hischbühl am Ganslernhang ausgeschieden

Auf dem besten Weg zum nächsten Spitzen-Resultat war auch Christian Hirschbühl beim Weltcup-Slalom in Kitzbühel. Der Lauteracher fuhr im ersten Durchgang auf Rang 14, schied dann aber im zweiten Lauf aus. Der Österreicher Marcel Hirscher feiert auf dem Ganslernhang seinen 42. Weltcupsieg, nachdem sich der Salzburger im zweiten Durchgang von Rang neuen mit einem Traumlauf noch den Sieg holt - mehr dazu in Von Platz neun zum Triumph

GEPA pictures/ Christian Walgram

Berthold bezwingt „Streif“

Am Samstag übersteht der Vorarlberger Frederic Berthold sein Debüt in Kitzbühel auf der „Streif“ unversehrt, bleibt in der Weltcup-Abfahrt aber hinter seinen Erwartungen zurück. Der Gargellener fährt auf Rang 44. Der Südtiroler Dominik Paris gewinnt das Rennen.