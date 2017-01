Bludenz hofft auf Betriebsansiedelungen

Die Bludenzer Stadtregierung sieht positiv in die wirtschaftliche Zukunft. Es gebe Anfragen von jungen Unternehmen, die sich in der Stadt ansiedeln möchten, so Bürgermeister Josef Katzenmayer (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Freitag.

Seit einem Jahr arbeitet die Bludenzer ÖVP in einer Regierungskoalition mit der Offenen Liste Bludenz. Zusammen mit Stadträtin Karin Fritz von der Offenen Liste zog Katzenmayer Bilanz über das erste gemeinsame Jahr und präsentierte die Arbeitsschwerpunkte für 2017.

Interesse an neu gestalteter Altstadt

Die Stadt will heuer wirtschaftlich neue Impulse setzen. Es gebe bereits Anfragen von Betrieben, die sich in Bludenz niederlassen möchten, so Bürgermeister Katzenmayer. Dabei handle es sich um sehr junge Unternehmen aus dem Bereich Maschinenbau oder Planungsbüros. Das sei für die Zukunft der Stadt sehr wertvoll.

Die Stadt Bludenz gewinne an Attraktivität, so Katzenmayer. Das gelte auch für die um 5,5 Millionen Euro neu gestaltete Altstadt. Auch dort könnten sich neue Unternehmen ansiedeln. Die Nachfrage habe spürbar zugenommen.

Sechs Millionen Euro für Bildungsmaßnahmen

Heuer liege der Fokus im Schul- und Bildungsbereich, erklärten die beiden Politiker bei der Pressekonferenz. Für Bildungsmaßnahmen sind im Budget sechs Millionen Euro vorgesehen.

Unter anderem steht die erste Etappe des Ausbaus und der Sanierung der Volksschule Oberdorf auf dem Programm. Die Volksschule Bings soll in diesem Jahr fertiggestellt werden. Zudem seien zwei neue Kleinkind-Betreuungseinrichtungen in Planung.

Link: