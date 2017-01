Herrenloses Husky-Gespann: Suchaktion

Ein herrenloses Hundegespann mit vier Huskys, das einen umgekippten Schlitten mitschleifte, war am Donnerstag der Grund für eine große Suchaktion in Feldkirch. Ein Unfall wurde befürchtet.

Gegen 15.30 Uhr meldete eine Frau der Polizei, dass vier Huskys einen umgekippten Schlitten hinter sich her schleifen würden - offensichtlich schon seit längerer Zeit, denn am Schlitten waren starke Schleifspuren. Da ein Unfall nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde im Bangser Grenzgebiet eine Suchaktion eingeleitet. Sie blieb erfolglos.

Hunde waren nach Sturz durchgebrannt

Einer der Hunde war gechippt. Dadurch konnte die Besitzerin - eine 33-jährige Frau aus der Schweiz - ermittelt werden. Sie war zuvor mit den Hunden im Wald beim Illspitz unterwegs gewesen. Gegenüber der Polizei sagte sie, sie habe die Kontrolle über das Hundegespann verloren und sei gestürzt. Die Hunde seien weitergerannt, ohne stehenzubleiben. Sie Frau habe sich zu Fuß auf die Suche nach ihnen gemacht.

Die Hunde wurden in der Zwischenzeit in einer Hundepension in Feldkirch untergebracht. An der Suchaktion waren 18 Bergretter, 16 Polizeibeamte und der Polizeihubschrauber „Libelle“ beteiligt.