Studie: Jugend legt großen Wert auf Familie

Eine landesweite Studie der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg zeigt, dass Familie für Jugendliche ein wichtiger Wert ist. Sorgen bereiten den jungen Menschen vor allem die Themen Terror und Krankheit.

Welche Erwartungen, Ängste und Ziele haben die Jugendlichen in Vorarlberg? Mit dieser Frage beschäftigt sich eine Studie der Pädagogischen Hochschule in Feldkirch. Befragt wurden rund 2.000 Schüler im Alter zwischen 14 und 16 Jahren.

Die letzte derartige Befragung gab es vor sieben Jahren. Große Unterschiede in den Ergebnissen gebe es zur aktuellen Studie nicht, so Studienautorin Gabriele Böheim-Galehr. Die zentralen Wertehaltungen seien gleich geblieben. So sei vor allem eine gute Beziehung innerhalb der Familie von großer Bedeutung für die jungen Menschen.

Zukunftsängste haben sich verändert

Verändert hätten sich jedoch die Zukunftsängste, so Böheim-Galehr. Vor sieben Jahren zur Zeit der Bankenkrise seien es vor allem wirtschaftliche Ängste gewesen, nun sei es die Sorge vor dem weltweiten Terror.

Großteil sieht positiv in die Zukunft

Nur eine kleine Gruppe der befragten Jugendlichen würde sich gleichgültig zeigen, der Großteil würde sich mit wichtigen gesellschaftlichen Fragen beschäftigen. Vor allem Integration und Umweltschutz seien wichtige Themen. Ihre Zukunft würde mehr als die Hälfte der Befragten positiv sehen.

Link: