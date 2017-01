Festnetz-Ausfall: Rechtliche Schritte möglich

Ein Wasserschaden hat in den vergangenen Tagen den Ausfall eines Telefonfestnetzes in Lustenau verursacht. Unternehmen und Privathaushalte im Norden der Marktgemeinde waren betroffen. Es könnte rechtliche Schritte geben.

Am vergangenen Freitag fiel bei Alge Electronic der komplette A1-Festnetzanschluss aus. Das Unternehmen in der Höchsterstraße in Lustenau konnte bis Mittwochnachmittag keine Festnetz-Anrufe tätigen oder empfangen.

Laut Geschäftsführer Dietmar Alge sei das kein Einzelfall. Anderen Firmen in der Umgebung sei es ebenso ergangen. Das sei geschäftsschädigend gewesen, so Alge. Er lässt jetzt rechtliche Schritte gegen A1 prüfen.

A1: „Verkettung unglücklicher Umstände“

Der Kommunikationsanbieter spricht von einer Verkettung unglücklicher Umstände: Wasser sei tief in einen Kabelschacht eingedrungen und habe so den Ausfall verursacht.

Aufgrund einer anderen Baustelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite habe man nicht sofort mit den Reparaturarbeiten beginnen können. Und dann sei auch noch das gefrorene Erdreich ein Hindernis gewesen.