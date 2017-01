Land sagt illegalem Glücksspiel den Kampf an

Die Landesregierung will verstärkt gegen die Betreiber von illegalen Glücksspiellokalen vorgehen und plant umfangreiche Gesetzesänderungen. Experten, die die Glücksspielszene schon länger verfolgen, werten die Änderungen positiv.

Allein im vergangenen Jahr hat es in Vorarlberg 80 Razzien gegen illegale Glücksspiellokale gegeben, zehn Betriebe wurden geschlossen, mehr als 100 weitere soll es noch geben. Um dem Problem besser Herr zu werden, sind strengere Regeln bei Betriebsschließungen geplant und die Eigentümer von Lokalen sollen stärker in die Verantwortung genommen werden, berichten die „Vorarlberger Nachrichten“ in ihrer Mittwochsausgabe.

Experte: Ambitionierte Pläne

Die Veränderungen werden durchaus positiv gesehen. Alles, was zur Eindämmung des illegalen Glückspiels dient, sei grundsätzlich gut, sagt Gert Schmidt, Gründer der Internetplattform spieler-info.at. Die Pläne der Vorarlberger Landesregierung seien ambitioniert und brächten neue Möglichkeiten.

„Die Frage bleibt immer offen, ob diese Gesetzt auch exekutiert werden“, gibt Schmidt aber zu bedenken. „Wir hatten jetzt bereits die Möglichkeit, Betriebsschließungen zu machen, leider wurde davon eigentlich selten Gebrauch gemacht.“

Spezialisten gebraucht

Wirksam könnten die neuen Bestimmungen also nur dann werden, wenn Politik, Polizei und Behörden das nötige Personal bereitstellen und entschlossen vorgehen, sagt Schmidt. Nur so könnten sie sich etwa Zutritt zu illegalen Spiellokalen verschaffen.

„Für so eine Aktion brauchen sie die Spezialisten von der Finanzpolizei, die wissen, wie dieses Glücksspiel technisch funktioniert, um es dann auch vor Gerichten beweisen zu können“, sagt Schmidt. Wahrscheinlich brauche es auch eine Spezialeinheit der Exekutive, die eine Öffnung gewaltsam durchführen könne.

Wirtschaftskammer begrüßt Neuerungen

Positiv wird die geplante Novelle zum illegalen Glücksspiel auch in der Wirtschaftskammer gesehen. Immer wieder würden legale Wettlokale mit illegalen Spiellokalen verwechselt. Tatsächlich würde in legalen Lokalen lediglich auf den Ausgang eines sportlichen Ereignisses gewettet.

In illegalen Spiellokalen werden dagegen Glücksspiele angeboten, die in Vorarlberg grundsätzlich verboten sind. Sie finden deshalb oft in Hinterzimmern oder versperrten Räumlichkeiten statt.