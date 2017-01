Pensionist landet mit Pkw in Baugrube

Ein skurriler Unfall hat sich am Dienstag in Feldkirch ereignet: Ein Pensionist übersah die Absperrung zur Baustelle beim Jahnplatz, wollte umdrehen - und stürzte dabei mit seinem Fahrzeug in eine Baugrube.

Eigentlich weisen eine Abbiegetafel auf der Bundesstraße und Fahrverbotstafeln in der Wichnergasse auf die Baustelle hin. Der Pensionist dürfte alle Hinweise übersehen haben und bog dennoch in die Baustelle ein. Dort dürfte ihm sein Missgeschick aufgefallen sein, jedenfalls versuchte er, quer über die Baustelle umzudrehen. Das Fahrmanöver endete in einer Baugrube.

Der Pensionist blieb unverletzt. Sein Pkw wurde vom Abschleppdienst mit einem Kran aus der Grube gehoben. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Alkohol war laut Polizeiangaben nicht im Spiel.