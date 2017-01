Naturschutzrat wählt neue Vorsitzende

Der Vorarlberger Naturschutzrat wählt am Dienstag seine neue Vorsitzende. Gerlind Weber, langjährige Leiterin des Instituts für Raumplanung an der BOKU Wien, soll an die Spitze des Rates treten.

Interview bei Radio Vorarlberg Ein ausführliches Interview mit der künftigen Vorsitzenden des Naturschutzrates, Gerlind Weber, hören Sie in der Radio Vorarlberg Mittags-Landesrundschau um 12.30 Uhr.

Der Naturschutzrat berät die Landesregierung in Grundsatzfragen des Landschafts- und Umweltschutzes. Für Weber gibt es in Vorarlberg große Spannungen zwischen wirtschaftlichem Wachstum und nachhaltiger Entwicklung. Vorarlberg habe zwar ein vorbildliches Naturschutzgesetz, gleichzeitig würden Wirtschaft und Industrie Druck machen, der zu einem Verbrauch von Raum und ökologischen Gebieten führe. Das Land sei gespalten zwischen Vertretern eines fast grenzenlosen Wachstums und solchen, die mehr Vernunft verlangten.

Weber folgt damit Naturschutzforscher Georg Grabherr nach, der die Funktion nach 15-jähriger Tätigkeit im letzten Jahr zurückgelegt hat.

