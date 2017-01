Skifahrer von Lawine mitgerissen

Ein 33-jähriger Skifahrer aus Frankreich ist am Sonntagnachmittag in Damüls von einer Lawine 80 Meter weit mitgerissen worden. Er war mit zwei Begleitern im freien Skiraum unterwegs. Der Mann konnte sich unverletzt befreien.

Gegen 15.30 Uhr geriet der Franzose abseits der Piste im Bereich Hasenbühl in steilem Gelände in eine baumfreie Zone. Unter seiner Belastung löste sich die 1,5 Meter dicke Schneedecke. Der Mann wurde 80 Meter weit mitgerissen und blieb dann bis zum Hals im Schnee stecken. Dennoch konnte er sich selbst aus den Schneemassen befreien, bevor ihm ein Begleiter zu Hilfe kommen konnte. Der Mann blieb unverletzt.

Andere Skifahrer hatten den Lawinenabgang beobachtet und einen Notruf abgesetzt. Die Einsatzkräfte nahmen deshalb noch eine Sicherheitssuche vor. Am Einsatz waren die Bergrettungen Damüls, Au und Sonntag sowie Angestellte der Bergbahnen Damüls beteiligt.

Die Lawinengefahr stieg am Sonntag weiter an - aktueller Lawinenbericht in Aktuelle Lawineninformation.