Tiefwinterliche Verhältnisse auf den Straßen

Die sehr starken Schneefälle sorgen am Samstag in ganz Westösterreich für tiefwinterliche Straßenverhältnisse. Besonders betroffen war die Arlberg-Schnellstraße S16. Für die Schneeräumdienste und die Mitarbeiter der ASFINAG bedeutet das einen Großeinsatztag.

Auf der S16 stand die ASFINAG am Samstagnachmittag mit zwölf Einsatzfahrzeugen im Volleinsatz, berichtet ASFINAG-Geschäftsführer Stefan Siegele in einer Aussendung. Der Rückstau reichte teilweise bis auf die A14 bei Nüziders zurück, der Zeitverlust betrug bis zu 2,5 Stunden.

Insgesamt sorgten am Samstag in Tirol und Vorarlberg 150 ASFINAG-Mitarbeiter mit 60 Einsatzfahrzeugen dafür, dass Autobahnen und Schnellstraßen trotz des starken Niederschlags befahrbar blieben. Siegele appellierte an die Autofahrer, ihre Geschwindigkeit anzupassen, nur mit Winterausrüstung zu fahren - und Geduld mitzubringen.