Hallendach bei Rauch Fruchtsäfte eingestürzt

Beim Fruchtsafthersteller Rauch Fruchtsäfte ist am Samstagnachmittag in Nüziders das Dach einer Halle eingestürzt. Verletzt wurde niemand. Warum dasDach einstürzte, ist noch unklar.

In der Lagerhalle werden hauptsächlich Getränke gelagert. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Einsturzes nicht in der Halle. Die Feuerwehr sicherte die Seitenwände des Gebäudes, die Ermittlungen zur Einsturzursache laufen noch. Laut Polizei lagen auf dem Dach 30 Zentimeter Neuschnee, was verhältnismäßig wenig sei.