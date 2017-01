Bildstein gegen geplante Kamera-Überwachung

Landesgerichtspräsident Heinz Bildstein kritisiert die vom Innenministerium geplante Kameraüberwachung. Im Samstag-Interview von Radio Vorarlberg bezweifelt er, dass damit mehr Sicherheit geschaffen werden kann. Stattdessen sieht er Grundrechte verletzt.

Durch eine lückenlose Überwachung stünde jeder unter Generalverdacht, sagt der Präsident des Landesgerichts Feldkirch. Wenn schon die Vorratsdatenspeicherung vom Europäischen Gerichtshof als Eingriff in die Grundrechte erachtet werde, dann sei eine flächendeckende Überwachung erst recht ein solcher Eingriff.

Bildstein bezweifelt auch, dass diese Überwachung einer Erhöhung der Sicherheit dienen würdes - vielmehr dienten solche Aktionen nur dazu, das subjektive Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung zu befriedigen. Er befürchtet, dass sich Österreich zu einem Überwachungsstaat entwickeln könnte.

Das Interview zum Nachhören Das Gespräch mit Heinz Bildstein führte Andreas Feiertag.

„Verschärfte Gesetze nicht nötig“

Auch der geforderten Verschärfung von bereits bestehenden Gesetzen kann Bildstein nicht viel abgewinnen. Er sehe bei der derzeitigen Sicherheitslage dafür keine Notwendigkeit. Österreich und Vorarlberg gehörten zu den sichersten Ländern der Welt, die Kriminalitätsrate sei gering, die Aufklärungsrate hoch.

Zweifel an Sinn von Fußfessel für Gefährder

Ebensowenig kann er dem Vorschlag abgewinnen, dass sogenannte „Gefährder“ mittels Fußfessel überwacht werden können sollen. Er frage sich, ob die zuständigen Politiker wirklich glauben würden, dass sich jemand, der einen Anschlag plane, durch eine Fußfessel davon abhalten lasse, oder ob die Maßnahme eben nur auf einen Placebo-Effekt zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls abziele.

Die Fußfessel sei eine „gelindere Form der Haft“ und dürfe demnach nach derzeit geltendem Gesetz nur bei Vorliegen eines rechtskräftigen Urteils oder anstelle einer Untersuchungshaft zur Anwendung kommen. Wenn bereits bei einem Anfangsverdacht die Haft verhängt werden könne, sei das äüßerst problematisch. Er lehne den Vorschlag in der derzeitigen Form jedenfalls ab, sagt Bildstein.

Sobotka-Vorschlag mit Skepsis aufgenommen

Innenminister Wolfang Sobotka (ÖVP) will alle öffentlichen und privaten Überwachungskameras auf Autobahnen, an Bahnhöfen, in Banken, in Einkaufszentren und an öffentlichen Plätzen vernetzen und der Polizei den freien Zugriff darauf gewähren. Damit sollen seiner Ansicht nach die Sicherheit erhöht und mögliche Terroranschläge verhindert werden. Der Vorschlag stieß unter anderem in Vorarlberg auf Kritik - mehr dazu in Sobotka-Vorschläge stoßen auf Skepsis.