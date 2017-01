Lawinengefahr steigt weiter an

Reichlich Neuschnee, stürmische Höhenwinde und tiefe Temperaturen sorgen für einen weiteren Anstieg der Lawinengefahr. In Teilen Tirols wurde bereits Samstagfrüh Warnstufe 4 erreicht, im Lauf des Tages wird auch in Vorarlberg teilweise diese zweithöchste Warnstufe erreicht.

Als durchwegs kritisch beurteilen die Experten die Lawinengefahr in ganz Tirol und Vorarlberg. Warnstufe 4 wurde Samstagfrüh vor allem in den Gebieten mit viel Neuschnee in der Silvretta, am Arlberg, im Außerfern und dem Osttiroler Tauernkamm erreicht. Dort ist laut Lawinenwarndienst auch mit Selbstauslösungen von Lawinen zu rechnen, die größere Ausmaße erreichen können und damit auch exponierte Verkehrswege gefährden.

Situation bereits jetzt „sehr heikel“

In allen anderen Gebieten Tirols und Vorarlbergs ist die Lawinengefahr mit Stufe 3 weiterhin erheblich. Besonders gefährlich sind dabei steile Hänge. Lawinenexperten beurteilen die Situation abseits gesicherter Pisten als „sehr heikel“. Skifahrern ohne umfassende Erfahrung raten sie, die Pisten nicht zu verlassen. Auch erfahrene Wintersportler sollten vorsichtig in der Routenwahl sein und Zurückhaltung walten lassen, hieß es seitens des Lawinenwarndienstes.

Bisherige Witterung verschärft Gefahr

Gerade die Lawinenwarnstufe 3, die derzeit in weiten Teilen Vorarlbergs gilt, wird von vielen Wintersportlern unterschätzt. Das ist mit ein Grund, warum bei dieser Warnstufe rund 60 Prozent der Lawinenunfälle passieren: Warnstufe 3 auf der fünfteiligen Lawinenskala verleitet viele noch zu Touren im freien Gelände. Bernhard Anwander vom Lawinenwarndienst des Landes stellt aber klar, dass für Touren im freien Skiraum Stufe 3 bereits die zweithöchste Warnstufe sei - Stufe 5 bezeichne ja bereits eine Katastrophensituation.

Heuer wird die Lawinengefahr durch die schlechte Altschneedecke verschärft. Durch den bisherigen Witterungsverlauf ist sie an der Oberfläche verkrustet - der Neuschnee haftet nicht. Das ist ein unsichtbares Problem, das selbst für erfahrene Wintersportler schwer abzuschätzen ist, erklärt Anwander. Man könne nur defensives Verhalten empfehlen.

Nicht von Sicherheitsausrüstung täuschen lassen

Die Wintersportler seien aufgerufen, kein zu hohes Risiko einzugehen. Sie üben auch einen enormen Druck auf die Schneedecke aus: Ein Skifahrer bringe Kräfte bis in einen Meter Tiefe in die Schneedecke hinein, erklärt Anwander. Zwar ist die Sicherheitsausrüstung in den letzten Jahren, dank Airbag und Lawinenpiepser, deutlich besser geworden, davon dürfe man sich aber nicht zu höherem Risiko verleiten lassen, erinnert Anwander.