Debatte über Zahl der Deutschkurse

Die Menschenrechtsorganisation „SOS Mitmensch“ kritistiert, dass es in Vorarlberg zu wenig Deutschkurse für Asylwerber gebe - der Fokus liege auf Asylberechtigten. Integrationslandesrat Erich Schwärzler (ÖVP) kontert, bei der Erhebung sei ein Fehler passiert.

Die Kurse, die von der Caritas angeboten werden, seien zwar qualitativ gut, aber nicht ausreichend, so Alexander Pollack von „SOS Mitmensch“. Der Fokus werde auf Asylberechtigte gelegt, von den Asylsuchenden sei hingegen nur jeder vierte in einem Deutschkurs. Pollack fordert eine landesweite Abdeckung - in anderen Bundesländern würden über 80 Prozent der Asylsuchenden einen Deutschkurs besuchen. Somit gebe es in Vorarlberg dringenden Handlungsbedarf. „SOS Mitmensch“ fordert einen Masterplan für flächendeckende Deutschkurse für die fast 3.600 Asylwerber in Vorarlberg.

Nach Angaben von Integrationslandesrat Schwärzler ist bei der Erhebung der Zahlen ein Fehler passiert: Bei der Anfrage Anfang Oktober seien nur die Kurszahlen für die ersten beiden Quartale bekanntgegeben worden. In Vorarlberg bekomme jeder Asylwerber innerhalb von sechs Wochen einen Deutschkurs angeboten, die Abdeckung liege bei über 80 Prozent.