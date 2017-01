Brand in Dornbirner Wohnhaus: Zwei Verletzte

In Dornbirn ist am frühen Samstagmorgen in einem Einfamilienhaus ein Brand ausgebrochen. Zwei Personen wurden verletzt. Das Haus wurde schwer beschädigt.

Der Brand brach im Obergeschoss des Hauses aus, nach ersten Erkenntnissen im Bereich der Wohnzimmercouch. Die Abklärungen zur Brandursache laufen noch, nach Angaben der Polizei wird ein technischer Defekt vermutet.

Als der Brand ausbrach, hielten sich mehrere Personen im Ober- und Untergeschoss des Einfamilienhauses auf. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Am Einsatz waren 45 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Dornbirn mit fünf Fahrzeugen und vier Sanitäter der Rettung Dornbirn sowie Sicherheitswache und Polizeiinpektion Dornbirn beteiligt.