Berthold holt Stockerlplatz in Wengen

Ski-Ass Frederic Berthold hat in der Alpinen Kombination in Wengen den sensationellen dritten Platz belegt. Für den 25-jährigen Vorarlberger war es der erste Stockerlplatz seiner Karriere.

Berthold belegte im Slalom zunächst den 22. Platz. In der Abfahrt nutzte er dann die etwas besseren Bedingungen und fuhr noch auf den dritten Platz vor. Es handelte sich um das beste Weltcupresultat des 25-jährigen Sohnes von Ex-ÖSV-Cheftrainers Matthias Berthold. Bislang stand lediglich ein 17. Platz aus dem Jahr 2013 zu Buche.

GEPA pictures/ Thomas Bachun

„Unglaublich, ich kann das gar nicht realisieren“, sagte Berthold, „die Verhältnisse haben für uns gesprochen, wir haben sie aber auch gut ausgenutzt.“ Der letzte Vorarlberger Stockerlplatz datiert übrigens aus dem Jahr 2012. Damals belegte der Hohenemser Marcel Mathis im Riesentorlauf von Schladming den dritten Platz.

Schwierige Verhältnisse

Der Sieg ging bei schwierigen Verhältnissen an den 21-jährigen Schweizer Niels Hintermann. Der Franzose Maxence Muzaton (+0,26 Sekunden) belegte den zweiten Platz. Berthold hatte als Dritter 0,35 Sekunden Rückstand. Alle Spezialisten, die mit höheren Nummern in die verkürzte Abfahrt gingen, hatten keine Chance - mehr dazu in sport.ORF.at.