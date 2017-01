Stopp für Bregenzer Seestadt

Das Großprojekt Seestadt in Bregenz wird gestoppt. Als Grund geben die Betreiber immense Kostenüberschreitungen an. Man werde in den nächsten Monaten und Jahren sehen, wie es weitergehen wird, so Projektbetreiber Bernhard Ölz.

Es hätte eines der größten Einkaufszentren in Vorarlberg werden sollen: Auf dem 9.000 Quadratmeter umfassenden Seestadt-Areal am Bodenseeufer wollten die Betreiber vier zusammenhängende Gebäude errichten. Geschäfte, Büros, Gastronomie und 65 Wohnungen hätten dort untergebracht werden sollen. Seit Freitag ist definitiv klar: Das Projekt Seestadt ist gescheitert.

PRISMA Unternehmensgruppe

Auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz in der Hypo-Landesbank in Bregenz begründete Bernhard Ölz, Vorstand der Prisma-Gruppe, den Schritt mit den steigenden Kosten. Geplant gewesen seien 100 Mio. Euro, aktuell liege man aber bereits bei 140 Mio. Euro.

Fakten zur Seestadt: Grundstücksfläche: 9.000 m²

Handels-, Dienstleistungs- und Gastronomiefläche: 14.000 m²

65 Mietwohnungen

530 Tiefgaragenplätze

ca. 550 Arbeitsplätze

Vor allem die geplante, zweigeschossige Tiefgarage, die Unterbauung der Bahnhofstraße und der Landesstraße sowie die Errichtung der Zu- und Abfahrten hätten sich aufgrund der schlechten Bodenverhältnisse aufwändig gestaltet und hätten die Kosten explodieren lassen. Laufende Einsprüche von Anrainern hätten Zeit gekostet und die Kosten weiter in die Höhe getrieben.

Architekten-Kritik nicht ausschlaggebend?

Die Entscheidung wurde am Donnerstagabend bei einem Treffen der Holdingbeteiligten - der Prisma Unternehmensgruppe, JDL und SES - in Salzburg getroffen. Die zuletzt von Architekten und Kulturschaffenden vorgebrachte Kritik an der Seestadt habe dabei keine Rolle gespielt.

Die Architekten hatten unter anderem beanstandet, dass das geplante Einkaufszentrum mit einer Länge von 230 Metern die Stadt „zerreiße“. Mit dieser Kritik hätte man umgehen können, so die Projektverantwortlichen am Freitag. „Wir suchen keine Schuldigen, das haben wir selbst entschieden“, betonte Ölz.

Grundstück wird nicht verkauft

Die Idee zur Seestadt stammt aus dem Jahr 2007. 2008 stieg Prisma in das Projekt ein, 2012 stießen JDL und SES dazu. Seither habe man in Summe rund sechs Millionen Euro in die Planung investiert, hieß es am Freitag. Vorgesehen waren 550 Arbeitsplätze. Die Vermietung der Handelsflächen sei bereits zu 80 Prozent sichergestellt gewesen, sagte SES-Geschäftsführer Marcus Wild.

Amt der Landeshauptstadt Bregenz

Die Zukunft des Seestadt-Areals ist indes ungewiss. In den nächsten Monaten und Jahren soll darüber entschieden werden, wie es weitergeht. Der derzeit auf der Fläche bestehende Parkplatz soll bis auf weiteres bestehen bleiben. Das Grundstück werde man nicht verkaufen, man warte jetzt auf Ideen und Vorschläge.

Linhart und Schoch sprechen von „Nachdenkpause“

Die Entscheidung sei zur Kenntnis zu nehmen, reagierten der Bregenzer Bürgermeister Markus Linhart (ÖVP) und Vizebürgermeisterin Sandra Schoch (Grüne) am Freitag in einer Aussendung. „Diese Entscheidung trägt der aktuellen Stimmung Rechnung.“ Mit dem Projektstopp sei jetzt eine „Nachdenkpause“ gegeben, die zu nützen sei.

Linhart forderte gleichzeitig dazu auf, die Entwicklung des Seequartiers - das Bahnhofsareal neben der Seestadt - voranzutreiben.

