Land präsentiert am Dienstag Mindestsicherung

Seit November verhandeln die Landesregierungsparteien ÖVP und Grüne über ein neues Vorarlberger Modell zur Mindestsicherung. Das Konzept soll am Dienstag, 17. Jänner, präsentiert werden.

Die Verhandlungen zwischen den Regierungsparteien seien erst diese Woche abgeschlossen worden, sagt Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne) im ORF Vorarlberg-Interview. Inhaltliche Details möchte sie bis Dienstag noch nicht nennen.

In Anlehnung an das Tiroler Modell

Man sei in Abstimmung mit Tirol gegangen, so Wiesflecker. Es mache Sinn, regional ähnliche oder gleiche Lösungen zu erzielen. Am Donnerstag kündigte Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) eine Tiroler Lösung an, die in nächster Zeit vorgestellt werde. Ob es sich auch um eine mehrmals ventilierte „Westachsen“-Lösung mit Vorarlberg und Salzburg handeln könnte, wollte er nicht bestätigen.

Link: