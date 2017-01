Westbahn: Rauch sieht weiter ÖBB als Partner

Für Mobilitätslandesrat Johannes Rauch (Grüne) ist ein Aufschnüren des Schienenpakets für Vorarlberg mit Bund und ÖBB weitgehend ausgeschlossen. Die private Westbahn will den Eisenbahnnahverkehr übernehmen und hat ein Angebot vorgelegt.

Am Donnerstag präsentierte die Westbahn ein Angebot, das um 25 Millioen Euro besser sei als jenes der ÖBB, die vergangenes Jahr den Zuschlag erhalten hatten - mehr dazu in Westbahn will Nahverkehr übernehmen.

„Entscheidung gerichtlich bestätigt“

Die Entscheidung der Gerichte seien bislang alle zugunsten der Entscheidung des Auftraggebers ausgegangen, so Landesrat Rauch gegenüber dem ORF Vorarlberg.

Man werde das umfangreiche Schreiben der Westbahn prüfen. Er gehe aber nicht davon aus, dass sich die Entscheidung ändern wird. Die angegebene Einsparung in Höhe von 25 Millionen Euro müsse auf ihre Richtigkeit hin geprüft werden, so Rauch.