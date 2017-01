Vorarlberg schließt vier Flüchtlingsquartiere

Die Vorarlberger Landesregierung schließt in den kommenden Wochen vier größere Quartiere für Asylsuchende. Den Anfang macht laut Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) das Quartier in Thürigen.

Thüringen wird noch im Jänner geschlossen, im Februar folgen dann Feldkirch-Nofels, Frastanz und Sonntag. Dies sei auch die Folge der konsequenten Suche nach kleineren Unterbringungsmöglichkeiten in allen Gemeinden, so Wallner gegenüber dem ORF. Zudem sei der Zuzug neuer Asylsuchenden nach Vorarlberg in den vergangenen Monaten zurückgegangen.

Im Herbst 2015 hatte die Flüchtlingskrise in Vorarlberg ihren Zenit erreicht. Damals wurden im ganzen Land über 200 Quartiere geschaffen. Schon im vergangenen November kündigte die Caritas an, große Quartiere entlasten zu wollen, nachdem die Zahl der Ankünfte deutlich zurückgegangen war - mehr dazu in Asylwerber-Zahlen in Vorarlberg rückläufig.