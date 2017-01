Aus für Bregenzer Seestadt?

Seit Wochen steht das Projekt Seestadt in Bregenz im Kreuzfeuer der Kritik. Während die Diskussion nicht abebben will, treffen sich die Holdingbeteiligten am Donnerstagabend in Salzburg. Steht das Projekt vor dem Aus?

Das Treffen am Donnerstagabend kommt zu einem interessanten Zeitpunkt: Seit sich Mitte November eine Initiative aus Architekten und Kulturschaffenden an die Öffentlichkeit gewandt hat, stehen die Seestadt-Betreiber unter Beschuss. Die Kritik: Das geplante Einkaufszentrum mit einer Länge von 230 Metern „zerreiße“ die Stadt und sauge die Menschen in das Shoppingcenter.

Die Befürworter der Projekts, allen voran der Bregenzer Bürgermeister Markus Linhart (ÖVP) und Bernhard Ölz von der federführenden Prisma-Unternehmensgruppe, zeigten zunächst wenig Verständnis für die Aktion: Sieben Jahre hätten die Kritiker Zeit gehabt, sich in die Diskussion einzuschalten. Die Kritik komme daher relativ spät. Trotzdem gab es ein Gesprächsangebot an die Kritiker - das letztere allerdings ablehnten.

Baubeginn immer wieder verschoben

Probleme gab es freilich schon früher. Schon seit 2007 ist klar, dass der Parkplatz im Seestadtareal einer baulich-wirtschaftlichen Belebung der Landeshauptstadt weichen muss. Bald gab es einen Masterplan, das Areal wurde an eine Holding verkauft, bestehend aus Spar, der JDL Leasinggesellschaft und Prisma-Gruppe.

Danach kam das Projekt allerdings nicht mehr zu recht vom Fleck. Der Baustart verschob sich immer weiter nach hinten. Unter anderem waren es Anrainereinsprüche, die zu Verzögerungen führten - und auch die Kosten waren teilweise zu hoch. Allein in die Planung flossen bis Herbst 2016 rund vier Mio. Euro. Die Baukosten für die vier zusammenhängenden Gebäude, in denen Geschäfte, Büros, Gastronomie und Wohnungen untergebracht werden sollen, sollen rund 130 Mio. Euro betragen.

Am Donnerstagabend treffen sich jetzt also die Holdingbeteiligten in Salzburg. Was genau Gegenstand des Treffens ist, war im Vorfeld offiziell nicht zu erfahren. Laut Insidern geht es allerdings um nichts weniger als die Zukunft der Seestadt - mit völlig offenem Ausgang. Zu den realistischen Szenarios gehöre auch ein Rückzug der Holdingbeteiligten, heißt es.

Für Freitagvormittag ist in Bregenz jedenfalls eine Pressekonferenz zur Zukunft der Seestadt angekündigt. Spätestens dann sollte Klarheit herrschen, ob und wie es mit dem Großprojekt weitergehen wird. vorarlberg.ORF.at berichtet ab 10.30 Uhr live.