Getzner-Gruppe kauft Stickerei Bösch

Die Firmengruppe Getzner Textil hat ihre Einkaufstour im vergangenen Jahr mit der Übernahme der Lustenauer Stickerei Albert Bösch GmbH & Co KG beendet, berichtet die Wirtschaftspresseagentur. Es handelte sich bereits um die fünfte Übernahme 2016.

Nachdem die Getzner-Gruppe zuvor schon die Hubert Kneitz GmbH, die SR Webatex GmbH, die Blaha Textilveredelung Bayreuth GmbH und die Fouta GmbH aufgekauft hatte, folgte Ende des Vorjahres auch noch die Übernahme der Stickerei Albert Bösch. Sie betrifft das operative Geschäft und das rund 5.000 Quadratmeter große Grundstück mitsamt Firmengebäude in Lustenau.

Getzner Textil

Grund für die Übernahme sei Platzmangel am bestehenden Standort von Getzner Textil Handel GmbH in Lustenau, wo Kunden aus dem Bereich Kleidungsdamaste für Afrika betreut werden. Der Standort von Bösch soll bis Sommer 2017 baulich angepasst werden, dann übersiedelt die Getzner Textil Handel GmbH an diesen neuen Standort.

Mitarbeiter werden übernommen

Zudem wolle man die Produktpalette um Stickereien und Veredelungstechniken erweitern. Bösch ist zwar nicht mehr als Stickerei tätig, handelte aber bis zuletzt mit den fertigen Produkten. Der Name der Stickerei wird nicht weitergeführt. Die zuletzt acht Mitarbeiter werden übernommen. Angaben zum Kaufpreis gab es nicht.

Die Getzner-Gruppe erzielte im Vorjahr einen Umsatz von 285 Mio. Euro - ein Plus von 42 Prozent. An neun Standorten beschäftigt sie insgesamt 1.470 Mitarbeiter, 860 davon in Vorarlberg.