Vorarlberger Bundesheer sucht Personal

Beim Bundesheer in Vorarlberg gibt es rund 100 freie Stellen. Der Beruf des Soldaten habe an Attraktivität gewonnen, sagte Militärkommandant Ernst Konzett am Mittwoch beim Sicherheitsempfang in Bregenz. Die Stellenbesetzung werde aber Zeit brauchen.

Das Jägerbataillon 23 in der Walgau-Kaserne in Bludesch ist um eine vierte Kompanie aufgestockt worden. Die Suche nach Kaderpersonal laufe auf Hochtouren, sagte Konzett im ORF Vorarlberg-Interview. Die Rahmenbedingungen seien nun besser als früher, der Soldatenberuf habe deutlich an Attraktivität gewonnen.

Konzett zeigt sich zuversichtlich, die freien Stellen im Bundesheer besetzen zu können. Was aber jahrelang abgebaut worden ist, könne natürlich nicht innerhalb kurzer Zeit wieder aufgebaut werden.

