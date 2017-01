Wallner für reduzierte Asylhöchstzahl

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) unterstützt die Forderung der Bundes-ÖVP, die Obergenze für Asylanträge deutlich zu reduzieren. Dadurch habe man die Chance, die Integration der Flüchtlinge besser bewältigen zu können.

Die ÖVP will die Höchstzahl für Asylanträge halbieren. Heuer belaufe sich diese auf 35.000, sie soll jedoch auf 17.000 halbiert werden, sagte Vizekanzler und Parteiobmann Reinhold Mitterlehner - mehr dazu in ÖVP will Asylhöchstzahl halbieren.

Die Reduzierung der Asylanträge sei ein notwendiger Schritt, sagte Landeshauptmann Wallner am Mittwochabend beim traditionellen Sicherheitsempfang in Bregenz gegenüber dem ORF Vorarlberg: „Niemand kann von uns verlangen, dass wir einen unkontrollierten Zustrom im Land einfach bewältigen werden. Das ist keine faire Aufgabenstellung“.

„Wir verlangen Anpassung“

Wenn die Obergrenze eingehalten wird, wie es im Vorjahr auch passiert sei, und wenn diese auch halbiert und gesenkt werden könne, sei das die richtige Richtung, so Waller: „Das gibt uns die Chance, Integration überhaupt zu gewährleisten“.

Es habe schon mit der Zahl der hereinkommenden Flüchtlinge auch zu tun. Da stehe viel Arbeit auf beiden Seiten bevor. „Wir bieten was an, verlangen aber auch Anpassung“, betonte der Landeshauptmann. Wenn weniger Flüchtlinge kommen, habe man auch die Chance, das besser zu bewältigen.

Landeshauptmann Markus Wallner im ORF Vorarlberg-Interview

