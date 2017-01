Konjunkturdaten stimmen positiv

Gute Konjunkturdaten gibt es fürs Vorarlberger Gewerbe und Handwerk. Laut der aktuellen Konjunkturumfrage der KMU Forschung Austria liegen sie in allen Bereichen über dem österreichweiten Durchschnitt.

Begriff Konjunktur Mit dem Begriff Konjunktur oder Wirtschaftszyklus bezeichnet man den Gesamtzustand der Wirtschaft eines Landes.

Die Auftragseingänge bzw. Umsätze sind im Durchschnitt zwischen dem ersten und dem dritten Quartal 2016 gegenüber dem Vergleichszeitraum 2015 wertmäßig um 1,6 Prozent gestiegen.

Der Zeitraum Jänner bis September verlief für das Vorarlberger Gewerbe somit besser als im österreichischen Durchschnitt (minus 1,1 Prozent). 34 Prozent der Betriebe beurteilten die Geschäftslage in Quartal vier mit „gut“. Ein Jahr zuvor waren dies lediglich 26 Prozent. 16 Prozent rechnen mit steigenden Auftragseingängen bzw. Umsätzen im ersten Quartal 2017 (im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahrs).

Erstklassige Facharbeiter gesucht

Um weiter am Ball bleiben zu können, brauche es erstklassige Facharbeiter, betont Bernhard Feigl, Spartenobmann Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Man werde deshalb auch heuer wieder große Summen in die Rekrutierung und Ausbildung angehender Handwerker investieren.

Link: