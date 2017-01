In Vorarlberg fehlen Sexualbegleiter

In Vorarlberg fehlt laut Experten eine Sexualbegleitung für Menschen mit Behinderung. Um ihre Bedürfnisse zu befriedigen, werden Reisen in die Schweiz organisiert. Eine reine Notlösung sagen die Betreuer.

Definition Sexualassistenz Die Sexualbegleitung ist definiert als eine Form aktiver Sexualassistenz, bei der es um Körpergefühl, Nähe, Zärtlichkeit und verschiedene Form sexueller Interaktion geht. Hierbei richtet sich die Sexualbegleitung an Menschen mit Beeinträchtigungen. Dies können körperliche aber auch seelische Behinderungen sein.

Sex mit Behinderung sei ein unangenehmes Thema, dass gerne bewusst ignoriert werde - aber immens wichtig sei, sagt Zischg. Denn Sex ist auch bei Menschen mit Einschränkungen sehr präsent. Es gebe immer wieder Anfragen von Menschen mit Behinderung, die Dienste einer Sexualbegleiterin oder Prostituierten gerne in Anspruch nehmen würden, sagt Zischg.

Sittenpolizeigesetz lässt es nicht zu

Während es in Holland, Deutschland oder der Schweiz bereits Sexualassistenten gibt, hinke Vorarlberg hier klar nach. Das Sittenpolizeigesetz lasse es nicht zu, erklärt Zischg. „Wir brauchen zuerst ein Gesetz, dass Prostitution grundsätzlich als Sexarbeit erlaubt“. Dadurch bekäme der Beruf auch eine Legitimation. Derzeit werden die Betroffenen in die Schweiz geschickt, um dort derartige Möglichkeiten zu nutzen. Eine Übergangslösung, die laut Zischg auf Dauer nicht reicht.

Täglich mit dem Thema Sex konfrontiert

Das Sex eines der Hauptthemen bei Menschen mit Beeinträchtigungen ist, dass weiß auch Anita Sailer, Sexualpädaogigen bei der Lebenshilfe. Täglich seien sie damit in den Werkstätten oder in den Wohnheimen konfrontiert. Oft stecke jedoch viel mehr dahinter als der reine körperliche Sex, sagt Sailer. Oft gehe es nur um Initimität, Berührung und Händchen halten, sagt Sailer.

Finanzielle Unterstützung in Deutschland gefordert

In Deutschland geht man einen Schritt weiter: Die Grünen fordern die staatliche Finanzierung einer Sexualassistenz für Pflegebedürftige, körperlich oder geistig Beeinträchtigte. In Vorarlberg hält man nichts davon. Allein schon der gesetzliche Rahmen würde fehlen, sagt Gesundheitslandesrat Christian Bernhard. Auch Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne) sieht dafür keine Veranlassung. Sexuelle Intimität müsse den Betroffen jedoch ermöglicht werden, beispielsweise in Pflegeheimen.

