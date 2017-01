Frau auf Schutzweg angefahren - Fahrer flüchtig

Die Polizei sucht einen Unfall-Lenker in Ludesch: Eine 20-jährige Frau wurde am Dienstag gegen 17.00 Uhr auf einem Schutzweg auf der L193 niedergefahren. Der unbekannte Lenker setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Bludenz fort.

Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt und musste im Landeskrankenhaus Bludenz behandelt werden. Vor dem Unfall überholte der flüchtige Lenker einen Linienbus der Linie 73, der an der Haltestelle Ludesch/Brärsch stand. Zeugen werden gebeten, sich mit der PI Thüringen, Tel. +43 (0) 59 133 8109 in Verbindung zu setzen.