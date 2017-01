Rechtsrock-Konzert in der Schweiz verboten

Die Kantonspolizei St. Gallen in der Schweiz verbietet präventiv ein Konzert einer rechtsradikalen Gruppe. Obwohl nicht bekannt ist, wo genau das Konzert am Samstag stattfinden wird, erging eine Verfügung an die Veranstalter.

Das Konzert soll am Samstag irgendwo in der Schweiz stattfinden, mehr weiß die Kantonspolizei St. Gallen nicht. Ein Gesuch um eine Bewilligung sei bisher nicht eingegangen. Dennoch wurde der Partei PNOS, die das Konzert veranstalten will, eine entsprechende Verfügung zugestellt, so die Polizei in einer Aussendung.

Da es - erfahrungsgemäß - bei solchen Veranstaltungen immer wieder zu Auseinandersetzungen komme, werde die Veranstaltung verboten, so die Polizei in einer Aussendung. Dem Veranstalter, der Partei PNOS, wurde eine entsprechende Verfügung zugestellt. Die Polizei bittet um Hinweise, sollte jemand den Veranstaltungsort kennen.

Kritik nach Nazi-Konzert

Die Sankt Galler Polizei und Staatsanwaltschaft waren vergangenen Herbst in Kritik geraten, weil sie damals ein solches Konzert mit rund 5.000 Teilnehmern nicht verhindert hatten - mehr dazu Neonazi-Konzert schlägt hohe Wellen (vorarlberg.ORF.at; 18.10.2016).