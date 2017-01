Haller übernimmt Hypo-Vorstandsvorsitz

Der 45-jährige Michel Haller hat mit 1. Jänner offiziell den Vorstandsvorsitz bei der Hypo Landesbank Vorarlberg übernommen. Er folgt damit Michael Grahammer nach, der die Bank nach 15 Jahren verlassen hat.

Haller freut sich auf die neue Aufgabe: „Trotz aller Herausforderungen – wirtschaftlicher, regulatorischer und politischer Art – macht unsere starke Positionierung im Markt die neue Aufgabe für mich attraktiv“, so Haller am Montag in einer Aussendung.

Hypo Vorarlberg

Wahl im August

Vorgänger Grahammer hatte im April 2016 nach Bekanntwerden der „Panama Papers“, die die Hypo in Zusammenhang mit umstrittenen Offshore-Aktivitäten stellten, seinen Rücktritt angekündigt - mehr dazu in Hypo-Vorstand Grahammer tritt zurück. Ende August wurde Haller zu seinem Nachfolger bestellt - mehr dazu in Michel Haller neuer Hypo-Vorstandsvorsitzender.

Die Hypo Landesbank mit Sitz in Bregenz betreibt 17 Filialen in Vorarlberg sowie weitere Standorte in Wien, Graz, Wels und St. Gallen.