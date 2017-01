Löschhubschrauber in Dornbirn im Einsatz

Ein Ferienhaus in der Nähe der Gschwendtalpe in Dornbirn steht in Flammen. Die Feuerwehr kann mit den Löschfahrzeugen nicht zufahren, deshalb muss das Feuer aus der Luft gelöscht werden.

Laut ersten Informationen steht das Haus in Vollbrand. Noch ist unklar, ob es im Moment bewohnt ist, heißt es bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle.

Vorarlberg Atlas

